شكرا لقرائتكم خبر عن العولقي : تتفق مطابخ الإخوان والحكومة على مهاجمة ما تسميه مشروع القرية والان مع التفاصيل
قال عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي باليمن، سالم ثابت العولقي، أن مطابخ الإخوان والحكومة الإعلامية تتفق مع مهاجمة ما تسميه مشروع القرية أو المثلث، في إشارة إلى محافظة الضالع .
وذكر سالم ثابت العولقي في تغريدة له بتويتر، "تتفق المطابخ الإعلامية الإخوانية والحكومية على مهاجمة ما تسميه بمشروع القرية أو المثلث" .
وأضاف "القرية أو المثلث أكثر من قدم الأرواح والدماء الزكية في مواجهة الأنظمة القمعية والحركة الحوثية والجماعات الإرهابية وقوائم الشهداء والجرحى والمعاقين شاهدة" .. لافتاً إلى أنه ما أجمل الاتفاق والاختلاف بمنطق وشرف .
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