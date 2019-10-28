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التحالف يستهدف بسلسلة غارات مواقع وتجمعات للمليشيا في باقم بصعدة

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شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، تشرين الأول 28، 2019، غارات على مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

 

وقالت مصادر محلية إن مواقع وتجمعات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية باقم الحدودية مع المملكة العربية تعرضت لقصف جوي عنيف.

 

إلى ذلك، سيطرت وحدات من القوات الحكومية، اليوم، على أعلى قمم سلسلة جبال "رشاحة" التي تبدأ من عمود الصحراء حتى جبال "جشيرة" بمديرية البقع محافظة صعدة.

 

وقالت مصادر عسكرية إن القوات الحكومية نفذت هجوماً مباغتاً على مواقع المليشيات الحوثية أسفرت عن تحرير مواقع في جبال رشاحة وتكبيد المليشيات خسائر بشرية تمثلت في مقتل وإصابة عدد من عناصرها.

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ونوهت المصادر أن وحدات الهندسة العسكرية ما زالت تقوم بنزع الألغام التي زرعتها المليشيات قبل فرارها.

 

وبهذا التقدم أحكمت القوات الحكومية سيطرتها الكاملة على الخط الدولي الرابط بين كتاف والبقع وسلسلة الجبال الوعرة.

 

 

 

 

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