شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء.. مليشيا الحوثي تغلق مركزا لتحفيظ القرآن في سعوان والان مع التفاصيل

قالت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء، إن مليشيا الحوثي اغلقت مركزا لتحفيظ القران للطالبات بأحد المساجد. وذكرت المصادر أن المليشيا أغلقت مركزا لتحفيظ القرآن الكريم بجامع الفردوس، الواقع بالمدينة السكنية بحي سعوان، شرقي العاصمة صنعاء، لفرض تدريس الملازم الحوثية والقبول بتعيين مشرفة عليهن. Advertisements ولفتت المصادر الى أن الطالبات رددن على قرار الاغلاق بالجلوس في الشارع لتلاوة القرآن وللمطالبة بفتح مركزهن. وكانت المليشيا أمهلت مدير مركز سلفي غربي مدينة ذمار، الواقعة جنوبي العاصمة صنعاء، أسبوعا لإغلاقه ومغادرته، بعد أن اقتحمته ونهب محتوياته.

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