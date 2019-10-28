شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء.. مقاتلات التحالف تقصف تجمعات للمليشيا في نهم والان مع التفاصيل

قصفت مقاتلات التحالف العربي، في وقت متأخر من مساء أمس، تجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة صنعاء.

وقالت مصادر قبلية إن المقاتلات الحربية التابعة للتحالف استهدفت بـأكثر من غارة تجمعات لمسلحي المليشيا في مديرية نهم شرقي صنعاء.

وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية.

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ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا الحوثية جراء القصف.

وتشهد المديرية، منذ العام 2016، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي وبين مليشيا الحوثي.

وتتقاسم قوات الجيش والمليشيا السيطرة على المديرية التي تبعد عن قلب صنعاء بنحو 40 كلم.