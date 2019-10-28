شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تحركات للمليشيا في رازح والان مع التفاصيل
قصفت القوات السعودية، اليوم الإثنين، تشرين الأول 28، 2019، تحركات لمليشيا الحوثي في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي البلاد.
وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الصاروخي والمدفعي.
إلى ذلك، سيطرت وحدات من القوات الحكومية، اليوم، على أعلى قمم سلسلة جبال "رشاحة" التي تبدأ من عمود الصحراء حتى جبال "جشيرة" بمديرية البقع محافظة صعدة.
وقالت مصادر عسكرية إن القوات الحكومية نفذت هجوماً مباغتاً على مواقع المليشيات الحوثية أسفرت عن تحرير مواقع في جبال رشاحة وتكبيد المليشيات خسائر بشرية تمثلت في مقتل وإصابة عدد من عناصرها.
ونوهت المصادر أن وحدات الهندسة العسكرية ما زالت تقوم بنزع الألغام التي زرعتها المليشيات قبل فرارها.
وبهذا التقدم أحكمت القوات الحكومية سيطرتها الكاملة على الخط الدولي الرابط بين كتاف والبقع وسلسلة الجبال الوعرة.
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