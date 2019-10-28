شكرا لقرائتكم خبر عن العميد طارق صالح يعلق على ثورتي العراق ولبنان والان مع التفاصيل

اعتبر العميد طارق محمد عبدالله صالح قائد المقاومة الوطنية باليمن، حراس الجمهورية، عضو القيادة المشتركة، أن ثورة الشعب العراقي العظيم والشعب اللبناني الحر ثورة ضد الطائفية، يجمعهم العلم واسم الدولة.

وأكد العميد طارق صالح، في تغريدة له بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر، أن علم العراق يُرفع بدلًا عن صور المرجعيات، كما جعلت حسن نصر الله يتحسس عمامته وبيعته للخامنئي ويرفع علم لبنان في خطابه الأخير.

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وتشهد مدن العراق ولبنان، منذ أسابيع، موجة تظاهرات احتجاجا على تردي الوضع المعيشي وعلى التدخلات الإيرانية في شئون البلدين الداخلية.

وسقط، جراء المظاهرات في العراق، عشرات القتلى ومئات الجرحى برصاص قوات الأمن ومليشيا طائفية موالية لإيران.