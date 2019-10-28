شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الكويتية: ننسق مع دول المنطقة لتلافي هجمات بعد مقتل البغدادي والان مع التفاصيل

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله على سلامة الحدود الكويتية العراقية، مشدداً على أن تأمينها يسير وفق خطة أمنية كويتية بحتة تشترك فيها مختلف أجهزة الدولة المعنية.

وخلال ردوده على أسئلة الصحافيين على هامش احتفال الأمم المتحدة بيوم المنظمة الأحد بمقر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالكويت، عن احتمال تعرض المنطقة لهجمات إرهابية انتقامية على خلفية مقتل أبوبكر البغدادي، قال، إن “هناك تنسيقاً كويتياً استخباراتياً مع دول المنطقة لتلافي حدوث مثل هذه الهجمات”.

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وتابع أن “التعاون قائم ومستمر مع دول الجوار”، لافتاً إلى أن هناك تحليلات تشير إلى أنه قد تكون هناك ردود فعل، وبالتالي هذا يستدعي منا المزيد من التنسيق والتشاور مع الأجهزة الأمنية في المنطقة وهو ما حصل لمواجهة أي ردود فعل سلبية تحدث.