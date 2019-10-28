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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طقس المملكة.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
توقع المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة.
كما توقع المركز، في تقريريه اليوم الإثنين، تشرين الأول 28، 2019، سحبا رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير.
كما تنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط وشرق المملكة.
وشهدت معظم مدن المملكة، خلال الأيام الماضية، هطول أمطار رعدية بين المتوسطة والغزيرة.
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