وزارة الخارجية الأمريكية تدعو جميع الأطراف في العراق إلى نبذ العنف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

دعت وزارة الخارجية الأمريكية مساء الأحد جميع الأطراف في العراق إلى نبذ العنف، معربة عن تعازيها لأسر قتلى المظاهرات التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.

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وجاء في بيان للخارجية الأمريكية، "إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الوضع في العراق وتدعو جميع الأطراف إلى نبذ العنف. كما نتقدم بتعازينا إلى أسر الذين قتلوا خلال المظاهرات في نهاية هذا الأسبوع. نحزن لفقدان الأرواح ونتمنى للجرحى تمام الشفاء العاجل".

وأضاف البيان "أن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الإغلاق الإجباري لوسائل الإعلام والضغط لفرض رقابة على الإبلاغ بشأن الاحتجاجات".

وذكر البيان"أن حرية الصحافة متأصلة في الإصلاح الديمقراطي. ونحن نؤيد الحق الأساسي في حرية التعبير، الممنوح دستوريًا لجميع المؤسسات الإعلامية، وحق الصحفيين في ممارسة عملهم في أمان"، مشيرة إلى أن الحكومة الأمريكية تواصل دعمها لحكومة وشعب وأمن العراق واستقرارها وسيادتها.