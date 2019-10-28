شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمم المتحدة تشيد بوصول مساعدات لجنوب كردفان بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019 Advertisements متابعات_الخليج 365 أشادت الأمم المتحدة، بتعاون السودان وتنسيقه مع حكومة جنوب السودان و”الحركة الشعبية – قطاع الشمال”، ما مكن المنظمة الدولية من إيصال العون الإنساني، لمنطقة “كاودا”، في جنوب كردفان (جنوبي السودان)، لأول مرة منذ ثماني سنوات.

وقالت منسقة الشئون الإنسانية في السودان قوي يوب سُن، إن حكومة السودان وحكومة جمهورية جنوب السودان والحركة الشعبية، أبدوا تعاونًا استثنائيًا لتسهيل زيارة المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيسلي، إلى كاودا في جبال النوبة بولاية جنوب كردفان، موضحة أن البعثة تعتبر أول بعثة إنسانية للأمم المتحدة إلى المنطقة منذ أكثر من ثمانية أعوام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تشيد بوصول مساعدات لجنوب كردفان بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.