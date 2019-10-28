الأمم المتحدة: إيران أعدمت 7 أطفال العام الماضى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

Advertisements الخليج 365

قال خبير حقوقى بالأمم المتحدة إن إيران أعدمت سبعة أطفال مدانين العام الماضى، واثنين حتى الآن هذا العام رغم حظر قانون حقوق الإنسان عقوبة الإعدام ضد أى شخص دون سن 18 عاما.



وأوضح جاويد رحمن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعنى بحقوق الإنسان فى إيران، للجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية اليوم الخميس - أن لديه "معلومات موثوقة" حول انتظار ما لا يقل عن 90 طفلا الآن تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في إيران، معربا عن قلقه البالغ إزاء الاستخدام الفضفاض لعقوبة الإعدام فى إيران .

وقال رحمن إن معدل عقوبة الإعدام فى إيران " لا يزال أحد أعلى المعدلات في العالم" رغم انخفاض عدد من نفذ بحقهم الإعدام من 507 في 2017 إلى 253 العام الماضى، مضيفا أنه "حتى الآن في 2019 تشير تقديرات متحفظة إلى أنه تم تنفيذ 173 عملية إعدام في الأقل."