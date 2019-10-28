- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الدفاع الأمريكى: إيران استهدفت المنشآت السعودية فى أرامكو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019
الخليج 365
أكد وزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر، أن إيران هى من استهدفت المنشآت السعودية فى «أرامكو»، وطالب خلال ندوة له فى بروكسل، اليوم (الخميس)، شركاء الولايات المتحدة بالمساهمة فى ردع إيران، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".
وأضاف: إن الولايات المتحدة لا تسعى للصدام مع إيران، لكننا مستعدون لذلك إذا كان هذا ضرورياً»، مشدداً على أن سلوكيات إيران الخبيثة تمثل تهديداً لدول المنطقة، وللملاحة الدولية فى الخليج.
وبخصوص انسحاب القوات الأمريكية من شمال شرقى سوريا أكد الوزير الأميركى أن الانسحاب جاء حفاظاً على حياة الجنود الأميركيين خلال التوغل التركى.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الأمريكى: إيران استهدفت المنشآت السعودية فى أرامكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.