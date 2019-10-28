عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

الخليج 365

محلل سعودى مهاجما الإخوان: يحرضون على مصر ولا نسمع لهم صوت عن مظاهرات إيران

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فتح خالد الزعتر، المحلل السياسى السعودى، النار على جماعة الإخوان، مؤكدا أن هذا التنظيم يستخدم حسابات مواقع التواصل الاجتماعى للتحريض ضد المنطقة العربية.

وقال المحلل السياسى السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "حسابات الإخوانجية التي تحرض ضد مصر ليلاً ونهاراً ، أين أنتم مما يحدث في لبنان والعراق، من ثورة شعبية ضد إيران وميليشياتها، أم لا تزالون ملتزمون بالعهد الذى قطعه التنظيم الدولى الإخوانى عام 1979 للخمينى بمساندة الجماعة لإيران بكل طاقاتها البشرية والعلمية والمادية.

وتابع خالد الزعتر: "إخوانجية الكويت، وذباب قطر الإلكترونى، يا أقذر المخلوقات، وينكم مالكم صوت تجاه ثورة الشعب فى العراق ولبنان تجاه إيران وميليشياتها، أم أن ما يمس إيران يمسكم وما يضرها يضركم، وتركيزكم فقط ضد كل ما هو عربى فقط بالتحريض على مصر ليلًا ونهارًا".

واستطرد المحلل السياسى السعودى :"هرب من اليمن، وباعها بحفنة من الدولارات والأن ينبح ضد اتفاق الرياض هؤلاء الإخوانجية لا يريدون حالة الوفاق يريدون استمرار حالة الانقسام بين كافة الأطراف اليمنية، لأن هذا يخدم أطماعهم فى اليمن وأطماع إيران، الإخوانجية هم الوجه الأخر للحوثيين".