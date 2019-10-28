شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران: مقتل البغدادى لا يعنى نهاية تنظيم داعش الإرهابى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت إيران، اليوم الأحد، أن موت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادى لا يعنى نهاية تنظيم داعش ولا أيديولوجيته.



وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية على ربيعى على تويتر "مقتل البغدادى لن ينهى داعش أو فكر (التنظيم) ... الذى نشأ وترعرع بمساعدة رعاة إقليميين".

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