فضيحة جديدة لتميم.. قطر تمنع داعية من الخطبة بعد انتقاده التطبيع مع تل أبيب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

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فى فضيحة جديدة تكشف حجم التطبيع القطرى الإسرائيلى، ذكر موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، أن وزارة الأوقاف القطرية أصدرت قرارا بمنع الشيخ الأنصارى عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر من الخطابة بشكل نهائى بعد انتقاده خلال خطبة الجمعة التعاون السياسى والعسكرى والرياضى مع إسرائيل.



وذكر الموقع التابع للمعارضة القطرية، أنه خلال خطبة الجمعة كشف الشيخ الأنصارى التعاون القطرى مع الجانب الإسرائيلى ووجود عدد كبير من الإسرائيليين فى الدوحة حيث تتم استضافة عشرات الرياضيين الإسرائيليين فى مختلف البطولات التى تقام فى قطر، حيث انتقد الشيخ الأنصارى ما يصدره تميم بن حمد من قرارات تعاون ثنائية مع الجانب الإسرائيلى الأمر الذى أدى فى النهاية إلى منعه من الخطابة بشكل نهائي.

وأوضح موقع "قطريليكس"، أن قناة الجزيرة وجميع الصحف القطرية سواء الراية أو الوطن أو الشرق أو العرب الحديث يرفضون عن أى استقبال للوفود الإسرائيلية أو التعاون الثنائى بين البلدين أو حتى توجيه انتقاد إلى تميم بشأن التعاون الخفى مع الجانب الإسرائيلى فى وقت طالب فيه مواطنون قطريون بضرورة أن تكشف وزارة الأوقاف عن سر إيقاف الشيخ الأنصارى عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر الجائر، خاصة أنه يأتى بعد ساعات قليلة من خطبته عن التطبيع القطرى مع العدو الإسرائيلي.