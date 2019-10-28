الموجز
وصلت ذروة الاحتجاجات في العراق، الجمعة الماضية، إلى ذروتها حيث شهدت أعمال عنف دامية أسفرت عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الفيديوهات الصعبة التي تؤكد استهداف القوات الأمنية للمتظاهرين في العراق بدماء باردة.
وظهر فيديو لأحد المتظاهرين وهو ممدد على الأرض في العاصمة العراقية بغداد، بعد إصابته بقنبلة مسيلة للدموع رميت عن قرب استهدفت رأسه، حيث أظهر الدخان وهو يخرج من "جمجمة" الرجل.
ومقطع فيديو آخر يوثق لحظة قيام سيارة تابعة للقوات الأمنية بدهس المتظاهرين الذين حاولوا الابتعاد عنها ولكن لم يسعفهم الحظ.
كما تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو آخر لمتظاهر تم استهدافه بالرصاص الحي ليسقط بعدها أرضا ويغرق بدمه.
والسبت الماضي، قرر البرلمان العراقي عقد جلسة خاصة وطارئة لمناقشة مطالب المتظاهرين إثر الاحتجاجات الدامية التي شهدتها البلاد الجمعة، وراح ضحيتها 42 قتيلاً ومئات الجرحى، استخدمت خلالها القوات الأمنية الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ما تسبب بوقوع 42 قتيلا وجرح أكثر من ألفي متظاهر.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديوهات صادمة لاستهداف المحتجين في العراق.. دهس وقناصة وقنبلة تنفجر في «جمجمة» متظاهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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