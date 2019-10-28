مشاهد من موقع العملية الأمريكية بإدلب.. جثث وأشلاء متناثرة في ليلة مقتل البغدادي

الموجز

نشرت قناة العربية مقطع فيديو لموقع العملية العسكرية الأمريكية التي استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في إدلب السورية.

وأظهر الفيديو، الذي تداوله نشطاء سوريون ونشره موقع قناة "العربية" الإخبارية، موقع العملية العسكرية الأمريكية في قرية باريشا بريف إدلب الشمالي، ومشاهد من استهداف أحد مواكب السيارات والذي جاء بالتزامن مع الغارة.

وتضمن الفيديو بعض من جثث الأشخاص الذي لقوا حتفهم نتيجة العملية الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، أمس الأحد، عن مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في عملية عسكرية بريف إدلب الشمالي.

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وقال ترامب إن البغدادي قتل نفسه بسترة انتحارية، عندما هاجمت قوات أميركية خاصة موقعه.

وأوضح ترامب أن عملية إنزال للتحالف الدولي تمت في قرية باريشا في ريف إدلب الشمالي، نفذتها 8 مروحيات، بمرافقة من الطيران الحربي التابع للتحالف، استمرت حوالي ساعتين، حيث سمعت أصوات قصف عنيف في المنطقة.

وأعلن مصدران أمنيان عراقيان أنهما تلقيا تأكيداً من داخل سوريا بأن زعيم التنظيم الإرهابي قُتل.

يشار إلى أن آخر ظهور للبغدادي كان في منتصف سبتمبر الماضي بتسجيل جديد نشرته مؤسسة الفرقان، الذراع الإعلامية للتنظيم. حيث دعا فيه أنصاره، في رسالة صوتية، إلى تحرير النساء المسجونات في العراق وسوريا بسبب صلاتهن بداعش، مؤكداً أن عمليات التنظيم مستمرة وتجري بشكل يومي.