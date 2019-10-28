ملك بلجيكا يرشح رسميًا أول امراة لرئاسة الوزراء

اسماء السيد - بروكسل: رشح ملك بلجيكا فيليب رسميا الأحد وزيرة الموازنة صوفي ويلمز رئيسة وزراء بالوكالة لتكون أول امرأة تشغل هذا المنصب في بلجيكا.
تخلف ويلمز، الليبرالية الناطقة بالفرنسية، شارل ميشال الذي يستعد لتولي منصب رئيس المجلس الأوروبي في ديسمبر.
وكانت ويلمز البالغة 44 عاما قد بدأت عملها السياسي عام 2000 مستشارة في يوكل قرب بروكسل. ودخلت البرلمان في 2014 وانضمت إلى الحكومة الفدرالية بعد عام. وكان قد تم اختيارها في ساعة متأخرة السبت من جانب لجنة وزارية مصغرة، لكنها لا تحظى بغالبية برلمانية.
ومنذ انهيار التحالف الحكومي برئاسة ميشال في ديسمبر 2018، لم تكن هناك في بلجيكا حكومة فيدرالية تعمل بكامل طاقتها.
ما زاد الوضع السياسي تعقيداً هو الانتخابات البرلمانية في مايو ونتائجها.
ومنذ مطلع اكتوبر، انهارت محاثات تشكيل حكومة جديدة بين الحزب الاشتراكي الناطق بالفرنسية والحزب الفلمنكي القومي "التحالف الفلمنكي الجديد".
ينبغي على الحزبين تجاوز خلافاتهما قبل أن يتمكنا من تشكيل حكومة ودعوة أحزاب أخرى الى الانضمام. ويتعين عليهما تقديم أول تقرير حول مفاوضاتهما للملك فيليب في الرابع من نوفمبر. وتستضيف بلجيكا مقر حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. وبين 2010 و2011 بقيت 541 يوما من دون حكومة.
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