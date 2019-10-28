المحققون في عزل ترمب يرغبون في أن يدلي بولتون بشهادته









اسماء السيد - واشنطن: قال رئيس التحقيق في عزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاحد انه يرغب في استدعاء مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون للإدلاء بشهادته، إلا أنه رجح ان يقاوم البيت الأبيض ذلك.

تردد أن بولتون، الذي استقال من منصبه في الشهر الماضي، أعرب عن قلقه إزاء جهود الإدارة السرية للضغط على أوكرانيا، ووصفها بأنها "صفقة مخدرات".

يحقق محققو مجلس النواب في ما إذا كان ترمب قد اساء استخدام سلطات منصبه بحجب المساعدات العسكرية عن اوكرانيا للضغط عليها لبدء تحقيقات تفيده سياسياً. قال ادام شيف، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب والذي يقود تحقيقات عزل الرئيس، ان بولتون "شاهد مهم جدا".

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وصرح لشبكة ايه بي سي "نحن نعرف بالفعل من شهادة آخرين أن بولتون هو شخص شعر بالقلق من أن أشخاصا في وزارة الخارجية يحضرون +صفقة مخدرات+ وكان يعني بذلك صفقة فساد".أضاف "من الواضح أن لديه معلومات مهمة ونريد منه أن يتقدم للشهادة".

حتى الآن جرت مقابلة الشهود في جلسات مغلقة ما أثار انتقادات الجمهوريين الذين يقولون ان هذه العملية غير نزيهة. وقال شيف الذي يرأس ثلاث لجان تحقق في عزل ترمب، ان اللجنة ستنتقل قريبا لعقد جلسات استماع عامة.

أضاف "لا أريد أن أقدم توقيتاً معينا، لأننا نواجه صعوبات مع استمرار جهود البيت الأبيض في عرقلة تحقيقنا واعاقة حضور شهودنا". وتابع "اعتقد أنهم سيقاومون استدعاءنا لبولتون، على سبيل المثال".

