تعرف على اختصاصات اللجنة التنفيذية للبعثات والمنح الدراسية بالقانون الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نص مشروع قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية المقدم من الحكومة على تشكيل اللجنة التنفيذية للبعثات والمنح وحددت المادة السابعة اختصاص اللجنة فيما يلى: 1- تقصى الاحتياجات الفعلية من البعثات من حيث التخصصات وعدد المبعوثين وتقديم مشروع الميزانية اللازمة لتنفيذها فى ضوء إستراتيجية الدولة وأولوياتها. 2- المفاضلة بين طلاب البعثات وفقًا للشروط والمعايير التى تحددها 3- تحديد مدة البعثة 4- البت فى طلبات الموفدين بتغيير مدة البعثة أو وقفها أو تغيير مجالها أو نوعها أو بلد الدراسة 5- البت فى المسائل المتعلقة بالبعثات والموفدين والتى ترد إليها من الوزير المختص أو القطاع الخاص 6-وضع القواعد الخاصة بإجازات الموفدين Advertisements 7- وضع قواعد وشروط اختيار المبعوثين 8- وضع القواعد المنظمة والشروط المتطلبة بشأن اللياقة الصحية للمبعوثين والموفدين على أن تتولى المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للقوات المسلحة فحص المتقدمين والتأكد من مدى استيفاءهم اشتراطات اللياقة الصحية المطلوبة فى هذا الشأن على أن تتحمل الجهة الطالبة التكاليف المالية المقررة. 9- وضع اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لشئؤن الموفدين 10 وضع قواعد رد النفقات وجدولتها طبقًا للمعايير التى تضعها اللجنة فى هذا الشأن، وذلك كله طبقًا للشروط والقواعد والأحكام التى تبينها اللائح التنفيذية لهذا القانون يذكر أن مشروع قانون تنظيم البعثات والمنح الدراسية، أحاله الدكتور على عبد العال إلى لجنة التعليم لدراسته، ويهدف القانون تحقيق الأهداف من البعثات وضمان الاستفادة الكاملة مما تنفقه الدولة فى إعداد الموفد وتأهيله.

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