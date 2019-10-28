بمصروفات 15 ألف جنيه.. تعرف على المدارس الرسمية الدولية وطريقة التقديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، تشغيل نوعية جديدة من المدارس "المدارس الرسمية الدولية".

وأضاف "حجازي" في تصريحات صحفية، أن المدارس الرسمية الدولية، تهدف لإتاحة الفرصة لأولياء الأمور الراغبين في تعليم أبنائهم تعليمًا دوليًا بتكاليف أقل، مؤكدًا أن المدارس تدعم (النظام البريطاني - البكالوريا الدولية) بمصروفات مناسبة.

وينشر "الخليج 365" أبرز 15 معلومة عن "المدارس الرسمية الدولية":

1- مدارس رسمية حكومية تطبق المناهج البريطانية.

2- يوجد 11 مدرسة، افتتح 9 مدارس في (دمياط، المنصورة، بورسعيد، الإسكندرية، 6 أكتوبر، الشروق، العبور، زهراء مدينة نصر، طنطا).

3- يبدأ التقديم فبراير من كل عام.

4- تقبل الطلاب بمرحلة رياض الأطفال بمستوييها الأول والثاني، والصف الأول الابتدائي.

5- تقبل من سن 4 سنوات وحتى 6 سنوات إلا يوم (رياض أطفال).

6- تقبل من سن 6 سنوات الصف الأول الابتدائي.

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7- تبدأ الدراسة في شهر سبتمبر.

8- عدد طلاب المدرسة نحو 300 طفل لكل مدرسة.

9- يضم الفصل الواحد من 25 إلى 30 طفل.

10- البرامج التعليمية بريطانية، مثل المدارس الدولية ولكنها تابعة للوزارة.

11- تصل المصروفات إلى 15 ألف جنيه.

12- تخضع للإشراف المالي للوزارة، وتحدد آليات الصرف.

13- الخريج يحصل على شهادة دولية معتمدة (النظام البريطاني – البكالوريا الدولية).

14- قبول الطلاب بعد اجتياز الاختبار التحريري، ثم اختبار المقابلة مع المعلمين والأخصائي النفسي والاجتماعي، وأخيرًا اجتياز مقابلة إدارة المدرسة، بالاشتراك مع مؤسسة المدارس الدولية في مصر، مع أولياء الأمور والطالب، بالمواعيد التي يجري إخطار أولياء الأمور بها، على أن تعلن النتائج من قبل المدرسة تليفونيًا لأولياء الأمور.

15- ترتكز فلسفتها على تقديم خدمة تعليمية متميزة بتكلفة مناسبة لشريحة من المجتمع المصري، وذلك بدعم فني من مؤسسة أصحاب المدارس الدولية.