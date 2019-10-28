محمد اسماعيل - القاهرة - تايبيه- (د ب أ): أعلنت شركة إتش تي سي إطلاق الهاتف الذكي Exodus 1s الجديد بسعر يبلغ 244 دولار أمريكي. وأوضحت الشركة التايوانية أن الهاتف الذكي Exodus 1s الجديد يعد نسخة خفيفة من الهاتف الذكي Exodus 1، الذي يدعم تقنية التشفير Blockchain والعملات الإلكترونية كالبيتكوين. ويشتمل الهاتف الذكي Exodus 1s الجديد على شاشة قياس 5.7 بوصة بدقة HD+ وكاميرا أمامية وأخرى خلفية بدقة 13 ميجابيكسل، بالإضافة إلى بطارية سعة 3000 مللي أمبير ساعة. وينبض بداخل الهاتف المعالج Snapdragon 435 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، في حين يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 8.1.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إتش تي سي تطلق الهاتف Exodus 1s الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.