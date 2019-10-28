فيفو تقدم هاتفها الذكي U3 الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (د ب أ):

كشفت شركة فيفو النقاب عن الهاتف الذكي U3 الجديد، الذي يمتاز ببطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير ساعة.

وأوضحت الشركة الصينية أن الهاتف الذكي الجديد يأتي مزودًا بشاشة قياس 6.35 بوصة بدقة وضوح 2340×1080 بيكسل مع كاميرا سيلفي دقة 16 ميجابيكسل، وثلاث كاميرات في الخلف، الرئيسية بدقة 16 ميجابيكسل، وكاميرا الزاوية الواسعة بدقة 8 ميجابيكسل، في حين يستخدم المستشعر الثالث بدقة 2 ميجابيكسل لالتقاط صور الماكرو.

وينبض بداخل هاتف فيفو الجديد معالج Snapdragon 675 مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 4 أو 6 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، في حين يعتمد الهاتف على نظام التشغيل Android 9.0 Pie.

ولم تفصح فيفو عن موعد طرح أو سعر الهاتف الذكي U3 الجديد.