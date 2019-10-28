الخارجية الأمريكية تطالب جميع الأطراف في العراق بنبذ العنف

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس الأحد، جميع الأطراف في العراق إلى نبذ العنف، معربة عن تعازيها لأسر قتلى المظاهرات التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية، إطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الوضع في العراق وتدعو جميع الأطراف إلى نبذ العنف. كما نتقدم بتعازينا إلى أسر الذين قتلوا خلال المظاهرات في نهاية هذا الأسبوع. نحزن لفقدان الأرواح ونتمنى للجرحى تمام الشفاء العاجل".

وأضاف البيان: "أن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الإغلاق الإجباري لوسائل الإعلام والضغط لفرض رقابة على الإبلاغ بشأن الاحتجاجات".

وذكر البيان: "أن حرية الصحافة متأصلة في الإصلاح الديمقراطي. ونحن نؤيد الحق الأساسي في حرية التعبير، الممنوح دستوريًا لجميع المؤسسات الإعلامية، وحق الصحفيين في ممارسة عملهم في أمان"، مشيرة إلى أن الحكومة الأمريكية تواصل دعمها لحكومة وشعب وأمن العراق واستقرارها وسيادتها.