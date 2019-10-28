شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير بورصات الخليج.. تباين بورصات الخليج بجلسة الأحد..وقطر تواصل نزيف الخسائر والان مع التفاصيل

تباينت بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجعت بورصة قطر بضغوط هبوط جماعى للقطاعات، كما تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بضغوط هبوط قطاع البنوك والمواد الأساسية، فيما ارتفعت بورصة البحرين هامشيا مدفوعا بصعود قطاع البنوك، وربحت بورصة دبى بقيمة 467 مليون درهم، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت مدعومة بارتفاع 8 قطاعات، وسط انتعاش بالتداولات.

بورصة دبى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.51% رابحا 14.10 نقطة ليصل إلى مستوى 2798.21 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع العقارات.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 61.4 مليون سهم محققة ما قيمته 56.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 883 صفقة لـ29 سهما، وارتفع 18 سهما، وانخفضت 7 أسهم، واستقرت 4 أسهم.

وارتفعت 6 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.27%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.70%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.52%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.38%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.29%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 10.34%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.30%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 9.82%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 1.51%.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.05% رابحا 0.70 نقطة ليصل إلى مستوى 1527.14 نقطة، مدفوعة بصعود قطاع البنوك التجارية.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 202 ألف سهم بقيمة 58.2 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 3.03%، مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 2.11%.

بورصة قطر

تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.07% خاسرة 111.24 نقطة، لتصل إلى مستوى 10266.65 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 22.2 مليون سهم بقيمة 50.6 مليون ريال قطرى عبر 1398 صفقة، وارتفعت 4 أسهم، وانخفض 35 سهما ، واستقرت 5 أسهم.

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وتراجعت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 1.97%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.93%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.09%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.87%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.71%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.47%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود القطاعات القيادية.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.13% رابحا 7.47 نقطة ليغلق عند مستوى 5775.35 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.11% رابحاً 6.8 نقطة ليغلق عند مستوى 6291.54 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.19% رابحاً 8.98 نقطة ليغلق عند مستوى 4769.58 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 156.7 مليون سهم بقيمة 24.4 مليون دينار كويتى عبر 6337 صفقة.

وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 9.79%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.07%، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.78%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.60%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.58%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.20%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.09%.

وجاء سهم "شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 17.80%، تليه شركة الأنظمة الآلية بنسبة 9.79%، ثم شركة الشعبية الصناعية بنسبة 9.09%، فيما تصدر سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.83% ثم شركة التمدين الاستثمارية بنسبة 9.75%، ثم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات السياحية بنسبة 9.65%.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.27% خاسرا 21.55 نقطة ليغلق عند مستوى 7891.73 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.22% رابحا 8.88 نقطة ليغلق عند مستوى 3957.44 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 86.7 مليون سهم بقيمة 1.9 مليار ريال، وارتفعت أسهم 78 شركة، فيما تراجعت 102 شركة.

وتراجع 13 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.03%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.67%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.42%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.33%، تلاه قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.32%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.24%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.20%، فقطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.15%.

وجاء سهم "الأبحاث والتسويق" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 7.14%، ثم نماء للكيماويات بنسبة 4.47%، ثم كيان السعودية بنسبة 3.93%، فيما تصدر سهم "زين السعودية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.46% ثم اللجين بنسبة 2.84%، ثم أمانة للتأمين بنسبة 2.79%.