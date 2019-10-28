شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامى إماراتى يطالب أمريكا باتخاذ إجراءات ضد قطر وتركيا لتمويلهما للإرهاب والان مع التفاصيل



أكد إبراهيم بهزاد، الإعلامى الإماراتى، ضرورة أن يتم القضاء على الممولين للجماعات الإرهابية بعد قتل زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي خلال الساعات الماضية.



وتابع الإعلامى الإماراتى، أن قطر تدعم الإرهاب وتموله وكذلك تركيا والمطلوب من أمريكا ودول العالم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بهذا الخصوص حتى يتم الحد من الإرهاب.