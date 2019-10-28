قادة العالم يتحدثون عن مقتل البغدادي

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، عن مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبوبكر البغدادي، في عملية استغرقت ساعتين وشاركت فيها نحو 8 مروحيات، مضيفا أن القوات الأمريكية أجرت تحليل الحمض النووي لزعيم داعش بعد مقتله مباشرة.

ترامب أكد أن الجيش الأمريكي لم يفقد أيا من قواته خلال عملية استهداف البغدادي، بينما قُتل العديد من مرافقي زعيم داعش، لافتا إلى أن القوات لاحقته حتى وصل إلى نهاية نفق مسدود، ثم فجر نفسه مع 3 من أطفاله.

وتعددت ردود الأفعال على مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، فمن جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال إعلانه عن مقتل زعيم داعش أبوبكر البغدادي، إنه قتل "مثل كلب.. لم يمت بطلا بل جبانا، كان يبكي وينتحب ويصرخ وهو يركض في نفق مسدود حفر لحمايته"، مضيفا أنه فجر "سترته" الناسفة بعدما اصطحب ثلاثة من أولاده إلى النفق فقتلوا معه.

ليس له دلالة

وفي روسيا قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشنكوف: "منذ الهزيمة الأخيرة لتنظيم داعش على يد الجيش السوري بمؤازرة من القوات الجوية الروسية في بداية 2018، فإنّ إعلان مقتل أبوبكر البغدادي لمرات لا تحصى ليس له أي دلالة عملية على الوضع في سوريا ولا على نشاط الإرهابيين المتبقين في إدلب".

لحظة مهمة

فيما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنّ مقتل البغدادي لحظة مهمة في القتال ضد الإرهاب، ولكن المعركة ضد شر "داعش" لم تنته بعد، مضيفا: "سنعمل مع شركائنا في التحالف لإنهاء نشاطات داعش الإجرامية والهمجية بشكل نهائي".

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ضربة موجعة

وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "إنّ مقتل البغدادي ضربة موجعة لداعش، ولكنّها لا تمثل سوى مرحلة.. المعركة مستمرة إلى جانب شركائنا في التحالف الدولي حتى هزيمة التنظيم الإرهابي نهائياً.. هذه أولويتنا في المشرق".

كما هنأت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي "الحلفاء الأمريكيين" على العملية التي أدت إلى مقتل البغدادي، لافتة إلى مواصلة القتال من دون هوادة ضدّ التنظيم.. وكتبت على موقع "تويتر": "تقاعد مبكر لإرهابي، ولكن ليس لتنظيمه".

إنجاز مذهل

وهنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي قائلا: "أريد أن أهنئ الرئيس ترامب على الإنجاز المذهل المتمثل في القضاء على البغدادي.. هذا الإنجاز هو حدث مهم، لكن المعركة مستمرة".

من جانبه، قال مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، إنّ "الخلايا النائمة ستثأر للبغدادي.. لذا كل شيء متوقع بما فيها مهاجمة السجون الواقعة تحت سيطرة قواتنا، والتي يقبع فيها الآلاف من عناصر "داعش".

داعش عدو مشترك

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج أعلن أن مقتل أبوبكر البغدادي "محطة مهمة" في مكافحة "الإرهاب الدولي".

وأضاف أمين عام "الناتو" في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا: "إن الحلف لا يزال متمسكا بالحرب ضد تنظيم (داعش) عدونا المشترك".