« ترامب» يشكر روسيا في عملية مقتل البغدادي و «موسكو» تشكك بالرواية

الموجز

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب , في عملية قتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي ,قال إنها فتحت المجال الجوي الذي تسيطر عليه لتنفيذ الغارة، مضيفا أن الحلفاء الأكراد زودوا الولايات المتحدة ببعض المعلومات المفيدة.

من جانبها شككت روسيا بالرواية الرسمية الأمريكية حول عملية قتل زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، في محافظة إدلب السورية، مشيرة إلى أنها لم تمتلك معلومات عن قيام القوات الخاصة الأمريكية بعملية في المنطقة.

وقال وزير الدفاع الروسي، إيغور كوناشينكوف، في بيان أصدره الأحد، إن الجيش الروسي لم يمتلك "معلومات موثوقة" حول تنفيذ العسكريين الأميركيين عملية لتصفية جديدة للزعيم السابق لتنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، في الجزء الخاضع لسيطرة تركيا بمنطقة إدلب لخفض التصعيد .

واوضح بيان وزارة الدفاع الروسية أربع نقاط تشكك في الرواية الأميركية؛

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"أولا، لم يتم رصد أي ضربات جوية من قبل الطيران الأميركي أو ما يسمى بالتحالف الدولي على منطقة إدلب لخفض التصعيد في غضون يوم السبت أو الأيام الأخيرة الماضية".

وتابع البيان: "ثانيا، لا علم لدينا بتقديم أي مساعدة مزعومة لتحليق الطيران الأميركي في المجال الجوي فوق منطقة إدلب لخفض التصعيد خلال هذه العملية".

"ثالثا، كل الأراضي غير الخاضعة للحكومة السورية بمنطقة إدلب لخفض التصعيد تجري إدارتها والسيطرة عليها من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية، التي تمثل ذراعا سوريا لتنظيم القاعدة. وقامت هذه الجماعة دائما بالقضاء على التنظيم وأي من عناصره مباشرة على الأرض بلا هوادة، باعتبارهم منافسين أساسيين لها على السلطة في سوريا. لهذا السبب يستحق الوجود الهادئ للزعيم السابق لداعش على الأراضي الخاضعة لسيطرة القاعدة السورية تقديم أدلة مباشرة منفصلة من قبل الولايات المتحدة وباقي المشاركين في العملية".

وختمت الوزارة بيانها بالقول: "رابعا وأخيرا، منذ لحظة الدحر النهائي لداعش على يد الجيش الحكومي السوري بدعم القوات الجوية الفضائية الروسية أوائل العام 2018، لا يوجد على الإطلاق لأي نبأ عن مقتل جديد لأبو بكر البغدادي تأثير على الأوضاع في سوريا أو أنشطة الإرهابيين المتبقين في إدلب".