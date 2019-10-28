شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية البرلمان": نجتمع الأحد لمناقشة التحرك الخارجى تجاه المغالطات ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا يوم الأحد المقبل، 3 نوفمبر، لمناقشة أطر التحرك الخارجي للجنة مع الشركاء الدوليين في ضوء الفهم غير الصحيح للبعض وترويج المغالطات.

يأتى ذلك فى ضوء اللقاء الذى استقبل خلاله كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بمكتبه بمقر مجلس النواب، الوزير مفوض مارينا فرايلا رئيس القسم السياسى بسفارة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة .

ولفت كريم درويش خلال لقاء أمس، إلى أن البرلمان الأوروبي بتشكيله الجديد لم يبدأ عمله إلا في شهر يوليو الماضى وكان على أعضائه عدم التسرع فى إصدار قرارات ترتبط بالدول الصديقة والشريكة إلا بعد دراسة وافية لمقررات الشراكة وثوابتها ثم إجراء حوارات سياسية ولقاءات فعلية بممثلى مجلس النواب المصرى فهذه مبادئ الشراكة وقواعدها القانونية ولا يجوز مخالفتها بهذه القرارات الصارخة المتعجلة التى تعبر عن عدم التفهم لطبيعة المنطقة ولقضاياها ولقضايا التعاون المصرى الأوروبى وللمصالح المشتركة بينهما.