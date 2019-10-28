شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان": نبحث دور البنك الزراعى فى دعم الفلاح وتمويل المشروعات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد عددًا من الاجتماعات خلال الأيام المقبلة، بشأن الموضوعات المتعلقة بالزراعة، وقضايا الفلاح المصرى، وبحث كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية الأساسية.

وأوضح الحصرى، أن اللجنة ستبحث أيضًا استنباط سلالات جديدة تساهم فى زيادة الإنتاج وفى نفس الوقت تكون غير شرهة للمياه، وهذا دور المراكز البحثية، بالإضافة لفتح ملف البنك الزراعى المصرى، ودوره وفقًا للقانون الجديد بعدما أصبح تابعًا للبنك المركزى، سواء من خلال دعمه للفلاح بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ستناقش أيضًا تطوير منظومة الرى على مستوى الجمهورية، وكيف يكون للبنك الزراعى المصرى دور فى التمويل، خاصة للزراع غير القادرين، وأهمية التطوير لتعظيم لاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها، وبحث كيفية تمويل مشروع البتلو من خلال البنك، لتعظيم دور الثروة الحيوانية وزيادة الانتاج.

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