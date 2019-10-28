عناصر داعش تعترف بارتكاب أعمال تخريبية في العراق

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بغداد

افاد قائد شرطة البصرة جنوبي العراق، الفريق رشيد فليح، الأحد، بإعتقال عناصر تابعة لداعش الإرهابي قامت بإعمال تخريبية خلال التظاهرات في المحافظة.

وقالت قناة العراقية الرسمية، عن الفريق فليح، القول، إنه “تم القاء القبض على عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي اعترفت بالقيام بأعمال تخريبية اثناء التظاهرات في المحافظة”.

وفرضت القوات الأمنية أمس السبت، حضراً على التجوال في محافظة البصرة، ومنعت اقامة اي تجمعات احتجاجية وتظاهرات، فيما شنت حملة اعتقالات لملاحقة المندسين والمخربين.