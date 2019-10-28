شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان لم يرحم الأجانب.. الرئيس التركى يقاضى مواطنا فنلنديا انتقد سياساته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يرحم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الأجانب مثلما يفعل مع الأتراك الذين يوجهون له انتقادًا، وهذه المرة كان قمع أردوغان من نصيب مواطن فنلندى يعيش فى تركيا.

فى هذا السياق، ذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن مواطنا فنلنديا مثل أمام القضاء بتهمة إهانة أردوغان، حيث أصدرت السلطات التركية قرار اعتقال بحق فرونبيج بسبب منشوراته على حسابه بموقع فيس بوك، وأرسلته إلى فنلندا.

Advertisements

وتابعت الصحيفة التركية المعارضة، أنه أمام قضاء بلاده استدعي توماس فرونبيج المقيم بإقليم تامبيري مطلع شهر أكتوبر الجارى حيث حصلت محكمة بيركانما على إفادته في التهمة الموجهة إليه من قبل السلطات التركية، ومن المفترض أن ترسل تقريرها إلى أنقرة، فيما أوضح فرونبيج أنه أصيب بصدمة عند معرفته بصدور قرار اعتقال بحقه في تركيا ولم يقدم معلومات بشأن محتوى المنشور الذي شاركه في حسابه بموقع فيس بوك.

وأكد محامي المواطن الفلندنى أن تركيا تشهد تقييدًا لحرية التعبير عن الرأي وأن الرئاسة التركية تتدخل في عمل الهيئات القضائية، مشيرًا إلى سقوط الآلاف من الأشخاص ضحايا لهذا الأمر بالتحقيقات التي أقيمت ضدهم خلال السنوات الأخيرة.