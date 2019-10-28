الرئيس الأرجنتيني ماكري يعترف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - بوينس أيرس- (د ب أ):
أقر الرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري، بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية، مهنئًا "الرئيس المنتخب" البرتو فرنانديز.
وحصل فرنانديز على 47.82% من الأصوات مقابل 40.68% لصالح ماكري، بعد فرز حوالي 90% من الأصوات.
وتجمع حشد كبير من مؤيدي فرنانديز خارج مقره الانتخابي وهم يلوحون بالأعلام، وهتف المؤيدون خارج منزله "ألبرتو ، المحبوب، الشعب معك".
وفقد ماكري الدعم بسبب الأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد، والتي شهدت هبوط البيزو وارتفاع التضخم وزيادة نسبة الفقر في البلاد.
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