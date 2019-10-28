تفاصيل إحالة طالبتين بجامعة الأزهر فرع الإسكندرية للتأديب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قررت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر بالإسكندرية، إحالة طالبتين لمجلس تأديب بعد أن علقا بشكل لا يليق على الصفحة الرسمية للكلية.

ونشر حساب الكلية الرسمي على موقع "فيس بوك"، منشورًا أعلنت فيه استمرار الدراسة أول أمس السبت، وعدم وجود أي عطلات، مؤكدة أن قرار محافظ الإسكندرية بتعطيل الدراسة، يسري على المدارس فقط، دون الجامعات.

وعلقت الطالبتان اللتين تم تحويلهما لمجلس تأديب بقولهما: "ربنا يولع في الكلية بجاز"، وعلقت الأخرى: "اللي يحضرلكوا بقى، بلا حفظ مصر بلا بتاع".

وأشارت الكلية إلى أنه سيتم تحويل الطالبتين لمجلس تأديب عاجل، عقب توثيق صورتيهما وحسابيهما، وإساءتهما للكلية والدولة.

وأشارت إلى أنه سيتم حظر أي شخص مسيء في تعليقاته صونًا للصفحة عن إساءته، لافتة إلى أن التعليقات لا تمثل إلا صاحبها، والطالبة الأزهرية تعي ما تقول، وتقدر مسئولية الكلية في الإعلان عن كل ما وصلها، والطالب الجامعي طالب رشيد واع يمكنه تقدير مصلحته، ومدى خطورة حضوره من عدمه.

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ولفتت الكلية إلى أنها مؤسسة جامعية تلتزم بقرار رئيس الجامعة، ولا يمكن إغلاقها في أي يوم إلا بقرار رسمي.

ومن ناحيتها، قالت الدكتورة بديعة أحمد الطملاوي عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر بالإسكندرية، إن الواقعة صحيحة وتمت إحالة الطالبتين لمجلس تأديب داخل الكلية بالفعل.

وأضافت في تصريحات لـ"الخليج 365"، أمس الأحد، أنه تم الوصول للطالبة الأولى وهي "م. م." بالفرقة الثالثة "قسم لغة عربية"، ووقعت على قرار الإحالة، وجار الوصول للطالبة الثانية، مشيرًا إلى أن العقوبة يحددها مجلس التأديب طبقًا للإساءة والجُرم.

وتابعت: "الكلية لا تحجر على رأي أحد، ولكننا نُعلم الطالبات كيفية التعبير عن آرائهن بكل واقعية"، مضيفة "هاتين الطالبتين أساءتا للكلية والأزهر ولمصر، ونحن نعلمهن الانتماء لبلدهن والأزهر".

وأضافت: "مكتبي مفتوح لجميع الطالبات، ودائمًا ما أٌقول لهن عبرن عن آرائكن بحُرية وواقعية فيما يخص العملية التعليمية بالكلية بشرط عدم الإساءة لأحد"، متابعة: "كان لابد من اتخاذ إجراء تجاه الطالبين لمخالفتهما قيم الكلية والأزهر بصفة عامة".

وقالت عميدة الكلية: "إن الإحالة لمجلس التأديب هو مجرد إجراء لعدم تكرار الواقعة مرة أخرى من الطالبات".