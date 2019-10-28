محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (د ب أ):
أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، في ساعة متأخرة من ليل الأحد، أن حصيلة قتلى المظاهرات الاحتجاجية في العراق خلال الأيام الثلاثة الماضية بلغت 74 متظاهرًا.
وأضافت المفوضية أن أغلب حالات القتل كانت نتيجة الإصابة بطلق ناري، خلال التصادمات بين المتظاهرين وأفراد حماية المقرات الحزبية، عند محاولة الدخول إليها، إضافة إلى حالات الاختناق بسبب الغازات المسيلة للدموع.
وأوضح البيان: "أن هذه الحصيلة هي للفترة من 25 إلى 27 من الشهر الجاري فيما بلغ عدد المصابين 3654 شخصًا أغلبها بسبب الغازات المسيلة للدموع فيما بلغ عدد المعتقلين 158 شخصًا أطلق سراح 123 منهم ولا يزال 35 شخصًا قيد الاعتقال".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 74 متظاهرًا عراقيًا في 3 أيام وإصابة أكثر من 3 آلاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.