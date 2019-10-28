النيابة تعاين حريق معرض سيارات المهندسين.. وتنتدب المعمل الجنائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– صابر المحلاوي:

انتقلت النيابة العامة، تحت إشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام لنيابات شمال الجيزة، لمعاينة موقع حريق معرض سيارات بشارع أحمد عرابي بالمهندسين، وانتدبت النيابة رجال المعمل الجنائي؛ لفحص أثاره؛ للوقوف على أسبابه.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، والوقوف على ملابسات الحادث؛ لبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمة.

وسيطرت الحماية المدنية بالجيزة بقيادة اللواء هاني سعيد، على الحريق وحاصرت ألسنة اللهب، قبل امتدادها إلى العقارات المجاورة.