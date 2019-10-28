اللحظات الأولى لحريق معرض سيارات المهندسين

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

سيطرت الحماية المدنية بالجيزة، بقيادة اللواء هاني سعيد، على حريق معرض سيارات شارع أحمد عرابي في منطقة المهندسين.

وقال مصدر أمني إن قوات الحماية المدنية دفعت بـ10 سيارات إطفاء ونشرت قواتها في المنطقة لتسيير حركة المرور، مشيرًا إلى أن القوات حاصرت ألسنة اللهب، قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

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ويظهر فيديو اللقطات الأولى من اندلاع الحريق، ومحاولات السيطرة عليه.