فوز ألبرتو فرنانديز بانتخابات الرئاسة في الأرجنتين من الجولة الأولى

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وكالاتالإثنين 2019/10/28 04:36 ص بتوقيت أبوظبي
فوز ألبرتو فرنانديز بانتخابات الرئاسة في الأرجنتين
فاز مرشح اليسار ألبرتو فرنانديز بانتخابات الرئاسة في الأرجنتين من الجولة الأولى بحصوله على 46,36% من الأصوات، متقدّما على الرئيس المنتهية ولايته ماوريسيو ماكري (41,22%)، بالاستناد إلى نتائج جزئيّة شملت 75% من الأصوات.
وينص الدستور الأرجنتيني على ضرورة حصول المرشّح على أكثر من 45% من الأصوات، أو 40% وفارق 10 نقاط مئويّة عن الخصم، ولو لم يتحقّق ذلك لكانت ستُنظّم دورة ثانية في 24 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وكانت وسائل إعلام أرجنتينية، الإثنين، كشفت عن فوز زعيم المعارضة اليساري ألبرتو فرنانديز، على الرئيس المحافظ ماوريسيو ماكري في الانتخابات الرئاسية.
وبعد فرز أكثر من 65% من الأصوات، حصل فرنانديز على 47.21% من الأصوات مقابل 41.42% من الأصوات لماكري.
ودُعي 34 مليون ناخب إلى التصويت.. وكان وزير الداخلية الأرجنتيني روخيليو فريخيريو قال إن النتائج الأولية ستعرف بدءا من الساعة 21,00 (23,00 ت ج) من الأحد، والنتائج النهائية نحو منتصف ليل الأحد/الإثنين (03,00 ت ج الإثنين).
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