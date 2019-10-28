إعفاء 8 قيادات إخوانية من مناصبهم في السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر وزير العدل السوداني نصرالدين عبدالباري، الأحد، قرارا بإعفاء ثمانية من القيادات القانونية الرفيعة المحسوبة على نظام الإخوان المعزول في البلاد.



وشملت قرارات الإعفاء كلا من: صديق الشريف المحامي العام بالسودان، وعادل شمس الدين رئيس المكتب التنفيذي لوزير العدل، وعلي خضر رئيس الإدارة القانونية بالقصر الرئاسي، ومحمد أحمد علي الغالي من رئاسة الإدارة القانونية بمجلس الوزراء.

كما أعفى وزير العدل، فتح الرحمن محمد أحمد الجزولي من منصب المستشار العام للشؤون المالية والإدارية، والفاتح بشير الوسيلة مسجل تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، وآسيا عبدالحفيظ أحمد شرف مسجل عام الملكية الفكرية، وحسن علي شيخ إدريس مدير الإدارة القانونية لولاية الخرطوم.

من ناحية أخرى، كشفت مصادر لـ"العين الإخبارية" عن عقد اجتماع ثلاثي بالقصر الرئاسي، الإثنين، بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء إلى جانب قيادات الكتل المكونة لقوى الحرية والتغيير.

وقالت المصادر إن اجتماع القصر الرئاسي سيناقش الشراكة بين المدنيين والعسكريين وتقييمها، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المأزومة، بالإضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بالسياسة الخارجية للسودان.