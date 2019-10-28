"مليونية السيارات".. دعوات لإغلاق الطرقات في لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحت عنوان "إثنين السيارات" دعا اللبنانيون إلى إغلاق الشوارع والطرقات بنحو مليون سيارة، الإثنين، في اليوم الـ12 من الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد.



وتهدف الدعوة إلى تعطيل حركة السير في الطرقات العامة ومنع مرور الناس، بعد الإعلان عن قرار أمني سياسي حاسم بفتحها بدءا من أول الأسبوع، إضافة إلى دعوة تلقاها الموظفون في المؤسسات العامة والخاصة للعودة إلى أعمالهم بعد 11 يوما من التعطيل.

وشهدت الأيام الماضية إغلاق الطرقات عن طريق إحراق المتظاهرين لإطارات السيارات أو افتراش الأرض بأجسادهم، وهو الأمر الذي كانت تواجهه القوى الأمنية مرة بالتفاهم ومرة بالقوة لإعادة فتحها.

ومنذ مساء الأحد، بدأ اللبنانيون بالتجاوب مع الدعوة التي تهدف إلى انتشار مليون سيارة في طرقات لبنان، بحيث أعلن عن تحول بعض الطرقات إلى مواقف مفتوحة للسيارات وانتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي وهاشتقات تدعو إلى إغلاق الطرق، على غرار منطقة جبيل وجل الديب في بيروت وغيرها.

وكانت جمعية المصارف قد أعلنت عن استمرار الإقفال وهو القرار نفسه الذي اتخذه وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، فيما لا يتمكن معظم الموظفين في المؤسسات العامة والخاصة من الحضور إلى أعمالهم منذ بدء الاحتجاجات نتيجة إقفال الطرقات المستمر كل صباح.

