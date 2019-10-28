عاجل.. حريق في معرض سيارات بأحد أحياء مصر 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

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اندلع ،منذ قليل، حريق في معرض سيارات بشارع أحمد عرابي بالمهندسين أحد أحياء الجيزة، بصمر، وانتقلت سيارات الإطفاء لاخماد ألسنة اللهب قبل امتدادها للعقارات المجاورة.



وقال مصدر أمني إنه فور تلقي البلاغ انتقلت قوة من مباحث الجيزة، والحماية المدنية، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء ونشرت قواتها في المنطقة لتسيير حركة المرور.

وأضافت المصادر أن القوات تمكنت من محاصرة ألسنة اللهب، وجاري عمليات التبريد، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.