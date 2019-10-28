شكرا لقرائتكم خبر عن تصفية المطلوب الأول.. ضربة مدمرة لـ «التنظيم» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

كشف مسؤول أمريكي أن عملية قتل زعيم داعش أبوبكر البغدادي، نفذت من قاعدة جوية غرب العراق. وقال إن مسؤولي المخابرات والأمن في العراق ساهموا في نجاح العملية. فيما أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أن القوة الخاصة طلبت من البغدادي تسليم نفسه لكنه رفض وفجر سترته المفخخة. وأوضح أن انسحاب أمريكا من شمال شرق سورية لم يعجل بعملية قتل البغدادي.

واعتبر مقتل البغدادي ضربة مدمرة لتنظيم داعش، إلا أنه قال إنه من الصعب هزيمة الأيديولوجية التي تحرك التنظيم الإرهابي. وأفصح إسبر إصابة 2 من القوات الأمريكية «بجروح طفيفة» خلال العملية، لكنهما عادا للعمل. يذكر أن ترمب وصف البغدادي بأنه «كان رجلا مريضا منحرفا والآن مات.. مات مثل كلب مات، مثل أي جبان».

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وبثت وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية أمس، صورا لقتلى تنظيم داعش في العملية التي نفذتها القوات الأمريكية الخاصة في شمال سورية وقتلت خلالها زعيم التنظيم الإرهابي أبوبكر البغدادي.

كما نشر موقع البيت الأبيض على «تويتر»، صورتين للرئيس الأمريكي دونالد ترمب وفريقه، وهم يشاهدون مباشرة تفاصيل عملية تصفية البغدادي.

وبث البيت الأبيض الصور، بعد قليل من انتهاء المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه ترمب مقتل البغدادي.