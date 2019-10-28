Blacklisted.. إيران جزيرة معزولة.. إدارتها مالياً مستحيلة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (دبي) حذر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي من أن إدراج بلاده في القائمة السوداء لـ«مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال» (FATF) سيجعلها «جزيرة معزولة». وقال (السبت) إن إدراج إيران في القائمة السوداء سيؤدي إلى إغلاق أبواب البلاد، وتحويلها إلى جزيرة محاصرة. وأضاف: «لن تتمكن بعد ذلك حتى من تحويل مبالغ صغيرة إلى الدول المجاورة». وأكد أن عزل البلاد عن النظام المصرفي العالمي «سيجعل إدارة البلاد مالياً أمراً صعباً للغاية». وكان ربيعي يعلق على منح المجموعة مهلة أخيرة لطهران لمدة 4 أشهر، لإقرار الاتفاقات المتعلقة بمعاهدة «فاتف». وسبق أن أقر البرلمان الإيراني الاتفاقات المذكورة. لكن المتشددين يرفضون المصادقة عليها، لأنهم يعتبرون أن انضمام إيران إليها سيفتح الباب أمام محاسبتها دولياً، بسبب دعمها جماعات ومنظمات إرهابية دولية.

حذر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي من أن إدراج بلاده في القائمة السوداء لـ«مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال» (FATF) سيجعلها «جزيرة معزولة». وقال (السبت) إن إدراج إيران في القائمة السوداء سيؤدي إلى إغلاق أبواب البلاد، وتحويلها إلى جزيرة محاصرة. وأضاف: «لن تتمكن بعد ذلك حتى من تحويل مبالغ صغيرة إلى الدول المجاورة». وأكد أن عزل البلاد عن النظام المصرفي العالمي «سيجعل إدارة البلاد مالياً أمراً صعباً للغاية». وكان ربيعي يعلق على منح المجموعة مهلة أخيرة لطهران لمدة 4 أشهر، لإقرار الاتفاقات المتعلقة بمعاهدة «فاتف». وسبق أن أقر البرلمان الإيراني الاتفاقات المذكورة. لكن المتشددين يرفضون المصادقة عليها، لأنهم يعتبرون أن انضمام إيران إليها سيفتح الباب أمام محاسبتها دولياً، بسبب دعمها جماعات ومنظمات إرهابية دولية.

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