شكرا لقرائتكم خبر عن من هو «ساجت» الذي سلم «زعيم داعش»؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز(بغداد)، "الخليج 365" (جدة)

كشفت معلومات أن عديل «زعيم داعش» المعتقل منذ شهرين لدى المخابرات العراقية محمد علي ساجت، هو من ساهم في كشف مخبأ البغدادي. وأفادت المعلومات بأن ساجت كشف أثناء التحقيق معه عدداً من المخابئ التي يتوارى فيها المطلوب الأول في العالم، والتي زودت بدورها الجانب الأمريكي بالمعلومات. كما كشف مكان التصوير الأخير الذي ظهر فيه البغدادي في كلمة له.

وأكد مصدر استخباراتي مقتل غزوان الراوي أيضاً، المسؤول الأمني الخاص بالبغدادي في العملية، فيما أعلن قيادي في جماعة متطرفة، العثور على جثث 3 رجال و3 نساء مع جثة البغدادي. إلى ذلك، نفت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مقتل أطفال في عملية الاستهداف. وأفاد مسؤول في المخابرات العراقية أن بغداد علمت بالموقع الذي شهد تصفية البغدادي بعد اعتقال عراقي وعراقية مقربين منه. ولفتت إلى أن اعترافات قادت لموقع في الصحراء ضمَّ وثائق عن موقع البغدادي وتحركاته.