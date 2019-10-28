"تضامن البرلمان": نتابع تنفيذ إستراتيجية السكان 2030 على أرض الواقع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن اللجنة ستتابع خلال الأيام المقبلة، تنفيذ إستراتيجية السكان 2030، وذلك من خلال عقد عدد من الاجتماعات في حضور المعنيين بتنفيذ الإستراتيجية على أرض الواقع.
وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن متابعة تنفيذ الإستراتيجية على أرض الواقع، للوقوف على الالتزام بالجدول الزمنى وفقًا لما تضمنته الإستراتيجية، وفى نفس الوقت لمتابعة ما إذا كان هناك بعض العقبات أو الملاحظات حتى يتسنى للجنة والقائمين سرعة تداركها لعودة العمل لمساره الصحيح والمضى قدمًا فى تحقيق الإستراتيجية.
وأشار وكيل اللجنة، إلى أن الزيادة السكانية تمثل خطرًا على الدولة لا يقل عن الإرهاب، حيث تلتهم النمو الاقتصادى، وتقلل من نصيب الفرد فى الناتج القومى، بالإضافة إلى أنها سبب فى عدم شعور المواطنين بنتائج المشروعات القومية على أرض الواقع، مشددًا على ضرورة وضع حلول لحل أزمة الزيادة خلال الفترة المقبلة.
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