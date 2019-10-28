شكرا لقرائتكم خبر عن هل ستتزايد الانشقاقات داخل داعش بعد مقتل "البغدادى"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع طه على، الباحث السياسى، أن يشهد تنظيم داعش الإرهابى انشقاقات واسعة خلال الفترة المقبلة بعد مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابى ابو بكر البغدادي، مؤكدًا أن مقتل البغدادى سيقرب من نهاية التنظيم الإرهابى.

وقال الباحث السياسى لـ"الخليج 365"، إن أبو بكر البغدادى لم يترك خليفة واضح له، بل كان له نواب وكان التنظيم مركزيًا، مشيرًا إلى أن الانشقاقات والصراعات ستتزايد على قيادة تنظيم داعش الإرهابى وسيتم تخليق تنظيمات جديدة من رحم داعش بأدبيات ومناهج جديدة.

وأوضح طه على، أن الشخصية المركزية التى يتسم بها البغدادى فى إدارته للتنظيم جعلت من الصعوبة بمكان أن يكون هناك خليفة.

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تعهد بالقضاء على زعماء الإرهاب حول العالم، قائلاً: "سنقتل زعماء الإرهاب وقتلنا بعض الاسماء ولكنها لم تكن كبيرة".

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وأضاف "ترامب" خلال مؤتمر صحفى، للإعلان عن عملية استهداف زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي: "حصلنا على بعض المعلومات عن البغدادي قبل أسبوعين، ومات مثل الكلب، حتى يعرف تابعوه كيف قتل هذا الشخص، لأنه لم يقتل كبطل بل مات كجبان وقاد 3 أطفال معه إلى الموت وكان يعرف أن النفق مسدود".