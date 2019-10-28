الحماية المدنية تسيطر على حريق معرض سيارات المهندسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

سيطرت الحماية المدنية بالجيزة بقيادة اللواء هاني سعيد، مدير الحماية المدينة، على حريق اندلع في معرض سيارات بشارع أحمد عرابي بالمهندسين.

وقال مصدر أمني إن قوات الحماية المدنية دفعت بـ10 سيارات إطفاء ونشرت قواتها في المنطقة لتسيير حركة المرور، مشيرًا إلى أن القوات حاصرت ألسنة اللهب، قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

وتسبب الحريق في حالة من التكدس المروري بشارع جامعة الدول العربية في ظل توقف سيارات الإطفاء بمحيط المعرض، وفرض طوقًا أمنيًا حرصًا على حياة المارة بسبب الحرارة.

ولم يسفر الحريق عن إصابات، وانتدبت النيابة المعمل الجنائي لمعاينة الحادث لمعرفه أسبابه.​