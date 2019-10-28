حريق في معرض سيارات بالمهندسين.. والحماية المدنية تتحرك

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
اندلع حريق في معرض سيارات بشارع أحمد عرابي بالمهندسين، وانتقلت سيارات الإطفاء لاخماد ألسنة اللهب قبل امتدادها للعقارات المجاورة.
وقال مصدر أمني إنه فور تلقي البلاغ انتقلت قوة من مباحث الجيزة، والحماية المدنية، وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء ونشرت قواتها في المنطقة لتسيير حركة المرور.
وأضافت المصادر أن القوات حاصرت ألسنة اللهب، وجاري عمليات التبريد، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
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