وزير الداخلية يتفقد قوات تأمين مؤتمر الاتصالات الراديوية في شرم الشيخ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

نظم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، جولة ميدانية في نطاق مدينة شرم الشيخ، أمس الأحد، تفقد خلالها التجهيزات والاستعدادات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية لتأمين فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2019.

وتنطلق فعاليات المؤتمر، اليوم الاثنين، في مدينة شرم الشيخ، حيث تابع عددًا من نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والارتكازات والأقوال الأمنية، ووحدات التدخل السريع والنقاط الحاكمة في نطاق المدينة، وإطلع على عناصر خطط ومحاور تأمين الوفود المشاركة، كما اطمأن على كفاءة وفاعلية نطاقات التأمين وما تحققه من معدلات لإحكام السيطرة الأمنية على محاور ومنافذ المدينة.

ووجّه الوزير باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات الأمنية، على حدود ومنافذ محافظة جنوب سيناء، وخاصة مدينة شرم الشيخ، ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة، كما وجه القيادات الأمنية بالمتابعة المستمرة للقوات، وتوفير كافة الإمكانيات والتجهيزات التي تكفل لهم تنفيذ مهامهم بكفاءة.

وأشاد الوزير بأطر التعاون والتنسيق بين رجال القوات المسلحة والشرطة لتأمين فعاليات المؤتمر، مشيرًا إلى أن ما شهده من انضباط في الأداء الأمني والروح المعنوية المرتفعة للقوات، يؤكد أن رجال الشرطة لا يألون جهدًا في تحمل مسئولياتهم الوطنية، انطلاقًا من حرصهم على أن تعكس فعاليات المؤتمر الوجه الحضاري للدولة المصرية.