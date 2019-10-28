فرنسا: مقتل البغدادي يشجعنا على تعزيز الجهود لاستئصال الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي - (د ب ا)
قال وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان اليوم الأحد إن مقتل زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي "يشجعنا على بذل الجهود لاستئصال الإرهاب".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع الذي عقده لودريان مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي في ابوظبي اليوم الأحد،بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).
وأكد لودريان أن البلدين لديهما إرادة مشتركة لمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن عملية اليوم التي أسفرت عن مقتل البغدادي شكلت ضربة جدية للتنظيم الإرهابي بعد هزيمته في الأراضي التي كان يسيطر عليها في ربيع العام الماضي، وهو ما يجب أن "يشجعنا على تعزيز جهودنا لاستئصال الإرهاب".
من جانبه، قال وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات إن بلاده وفرنسا ترتبطان بعلاقة استراتيجية.
وأضاف " على الصعيد السياسي، نحن نعمل بشكل مكثف مع فرنسا في المنطقة والعالم ونتحدث عن قضايا مهمة سواء إقليمية أو دولية مثل التغير المناخي .. كما أننا نعمل مع حليفتنا فرنسا في مناطق النزاعات".
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